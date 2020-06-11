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Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Bordo-Mavililer'de teknik ekip ve sporculara yedinci defa uygulanan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara yedinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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