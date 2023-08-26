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Trabzonspor'da kötü gidiş devam ediyor! Çaykur Rizespor'a kendi evlerinde 3-2 mağlup oldular

26.08.2023 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya daha etkili başlayan bordo-mavililer maçı kazanmak için hamleler yaptı. Gelen peş peşe gollerin ardından karşılaşma 3-2'lik Çaykur Rizespor üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'da kötü gidiş devam ediyor! Çaykur Rizespor'a kendi evlerinde 3-2 mağlup oldular
Benhur Keser

Benhur Keser

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un maçı izleyenler için bir hayli keyifli dakikalara sahne oldu. Maçta temponun bir an bile düşmediği mücadeleden Çaykur Rizespor 3-2 galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanını aldı. Trabzonspor ise Galatasaray mağlubiyetinin ardından bir mağlubiyet daha alarak kötü gidişini devam ettirdi.

RİZESPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

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Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top sağ kanada açıldı, Emirhan sol ayağıyla arka direğe ortaladı, Mocsi kafayı vurdu, Uğurcan'ı kapattığı köşeden avladı. Rizespor maçın 20. dakikasında 1-0 öne geçmeyi başardı.

FARK 2'YE ÇIKTI

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İlk yarı tam bitmek üzereyken 43. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0'a getirdi. Arka direğe yapılan ortada Zeqiri içeri çevirdi, Benhur kale dibinde dokundu ve top ağlarla buluştu.

BAKASETAS PENALTIDAN ATTI

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Eren Elmalı sol kanattan topu içeri çevirmek istedi, top ceza alanında Gustavo'nun eline çaptı ve penaltı kararı verildi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas, sert ve düzgün bir vuruş yaparak skoru 2-1'e getirdi.

SON 6 PENALTININ HEPSİ GOL

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Bakasetas kullandığı son 6 penaltı vuruşunun 6'sını da gole çevirmeyi başardı.

RİZESPOR HEMEN CEVAP VERDİ

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Halil İbrahim sol kanattan ortaladı, Benhur karşı karşıya kaldı ve maçtaki ikinci golünü atarak skoru 3-1'e getirdi.

İLK KEZ 3 GOL

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Çaykur Rizespor, kuruluş tarihinden beri Trabzonspor deplasmanında ilk kez 3 gol attı.

SON GOL YETMEDİ

Bardhi sol kanattan ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Enis Destan skoru 3-2'ye getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor deplasmandan 3-2'lik galibiyetle döndü.

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