Trabzonspor'da kötü gidiş devam ediyor! Çaykur Rizespor'a kendi evlerinde 3-2 mağlup oldular

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un maçı izleyenler için bir hayli keyifli dakikalara sahne oldu. Maçta temponun bir an bile düşmediği mücadeleden Çaykur Rizespor 3-2 galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanını aldı. Trabzonspor ise Galatasaray mağlubiyetinin ardından bir mağlubiyet daha alarak kötü gidişini devam ettirdi.

RİZESPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta top sağ kanada açıldı, Emirhan sol ayağıyla arka direğe ortaladı, Mocsi kafayı vurdu, Uğurcan'ı kapattığı köşeden avladı. Rizespor maçın 20. dakikasında 1-0 öne geçmeyi başardı.

FARK 2'YE ÇIKTI

İlk yarı tam bitmek üzereyken 43. dakikada Çaykur Rizespor skoru 2-0'a getirdi. Arka direğe yapılan ortada Zeqiri içeri çevirdi, Benhur kale dibinde dokundu ve top ağlarla buluştu.

BAKASETAS PENALTIDAN ATTI

Eren Elmalı sol kanattan topu içeri çevirmek istedi, top ceza alanında Gustavo'nun eline çaptı ve penaltı kararı verildi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas, sert ve düzgün bir vuruş yaparak skoru 2-1'e getirdi.

SON 6 PENALTININ HEPSİ GOL

Bakasetas kullandığı son 6 penaltı vuruşunun 6'sını da gole çevirmeyi başardı.

RİZESPOR HEMEN CEVAP VERDİ

Halil İbrahim sol kanattan ortaladı, Benhur karşı karşıya kaldı ve maçtaki ikinci golünü atarak skoru 3-1'e getirdi.

İLK KEZ 3 GOL

Çaykur Rizespor, kuruluş tarihinden beri Trabzonspor deplasmanında ilk kez 3 gol attı.

SON GOL YETMEDİ

Bardhi sol kanattan ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Enis Destan skoru 3-2'ye getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor deplasmandan 3-2'lik galibiyetle döndü.

