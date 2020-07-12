SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on üçüncüsü yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diagne G.Saray'ın yeni transferini paylaştı!

Diagne G.Saray'ın yeni transferini paylaştı!

Filip Novak transfer kararını verdi

Filip Novak transfer kararını verdi

Fenerbahçe'den çılgın Onyekuru hamlesi

Fenerbahçe'den çılgın Onyekuru hamlesi

Alper Potuk isyan etti! "Haddini aştı..."

Alper Potuk isyan etti! "Haddini aştı..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ahmet Ağaoğlu anneme küfretti...

Ahmet Ağaoğlu anneme küfretti...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

23 yıllık hasret sona erdi!

23 yıllık hasret sona erdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı

Trabzonspor'da Henrique için kiralama formülü

Trabzonspor'da yıldız isim için kiralama formülü

Filip Novak'tan transfer kararı

Filip Novak transfer kararını verdi

İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!

İşte Trabzonspor'un CAS'ta duruşma tarihi!

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu

Hüseyin Çimşir problemi söyledi

ÖZET | Trabzonspor-Antalyaspor: 2-2

Trabzonspor yara aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.