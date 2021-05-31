SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Marcelo Saracchi görüşmesi

Trabzonspor'da Marcelo Saracchi görüşmesi

31.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Marcelo Saracchi için görüşme yaptı.

Trabzonspor'da Marcelo Saracchi görüşmesi

Gervinho ve Bruno Peres'in ardından sol bek ile forvet transferlerine öncelik veren Trabzonspor'da, çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın soluna nokta atışı bir takviye isterken, yoğunlaşılan isimler Birger Meling ve Umut Meraş. Ancak kulüpleriyle yapılan pazarlıklarda henüz önemli mesafe kat edilmiş değil. Fanatik'in haberine göre, alternatif oyuncular üzerinde de durmaya başlayan Fırtına'da, gündeme gelen son aday; Marcelo Saracchi.

Galatasaray ile 1.5 senelik kiralık sözleşmesi biten Uruguaylı yıldız, Leipzig'e dönecek. Bordo-Mavililer, 2023'e kadar Alman kulübüyle sözleşmesi bulunan Saracchi'yi kiralamak için nabız yokladı ancak beklemeyen bir cevap alındı. Bundesliga ekibi, "Satmayı düşünüyoruz. Fiyatı 6 milyon Euro" yanıtını verirken, Trabzonspor beklemeye geçti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
Süper Lig devinde 5 ayrılık birden!Süper Lig devinde 5 ayrılık birden!
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Marcelo Saracchi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

İlk kez bir Türk başantrenör EuroLeague şampiyonu oldu

İlk kez bir Türk başantrenör EuroLeague şampiyonu oldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

Fenerbahçe'de veda! 16 yıl sonra...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe...

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.