Trabzonspor'da neler oluyor? Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi!

Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 11.30'da Trabzon'dan İstanbul'a gelen Avcı, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Teknik adam, istifa edeceği haberlerinin ardından evinin önünde toplanan bordo mavili taraftarlara, "Duygularınız, düşünceleriniz ve destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME YAPACAK

Basın mensuplarına izin gününü burada geçireceğini aktaran Avcı'nın, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Trabzon basınında yer alan habere göre Abdullah Avcı, taraftarların kendine destek vermesinin ardından istifa kararından döndü.

RADİKAL KARARLAR GELEBİLİR

Trabzonspor'da son haftalardaki inişli çıkışlı performans sonrasında oyuncularından beklediği verimi alamadığını kaydeden Avcı ve yönetim kurulunun görüşmesinden kadro dışı ya da para cezası gibi kararlar çıkabilir.

Alanyaspor maçı sonrasında konuşan Abdullah Avcı, "Formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Alışık olmadığım bir şey. Bizim için bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyoruz, ekip olarak deniyoruz oyun ve oyuncu üstünden. Geri dönüşler alamıyorsun. Geçici bir durum değil, 26 maç! 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yoktur. Ben bunun değerlendirmesini kendi adıma yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

