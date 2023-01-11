SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da neler oluyor? Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'da neler oluyor? Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi!

11.01.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde kötü gidişat nedeniyle istifası konuşulan ve taraftarların evinin önünde toplanarak destek verdiği Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi. İznini İstanbul'da geçireceğini söyleyen Abdullah Avcı'nın başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'da neler oluyor? Abdullah Avcı, İstanbul'a geldi!

Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 11.30'da Trabzon'dan İstanbul'a gelen Avcı, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Teknik adam, istifa edeceği haberlerinin ardından evinin önünde toplanan bordo mavili taraftarlara, "Duygularınız, düşünceleriniz ve destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞME YAPACAK

AA-20221001-29041601-29041594-YUKATEL_KAYSERISPORTRABZNOSPOR (Large)

Basın mensuplarına izin gününü burada geçireceğini aktaran Avcı'nın, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

İSTİFA EDECEK Mİ?

7c02a68692bb8a2501d2b0e83d9edfa7

Trabzon basınında yer alan habere göre Abdullah Avcı, taraftarların kendine destek vermesinin ardından istifa kararından döndü.

RADİKAL KARARLAR GELEBİLİR

9e110e2d-4553-49b3-aa76-ae546a16d53a

Trabzonspor'da son haftalardaki inişli çıkışlı performans sonrasında oyuncularından beklediği verimi alamadığını kaydeden Avcı ve yönetim kurulunun görüşmesinden kadro dışı ya da para cezası gibi kararlar çıkabilir.

Alanyaspor maçı sonrasında konuşan Abdullah Avcı, "Formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Alışık olmadığım bir şey. Bizim için bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyoruz, ekip olarak deniyoruz oyun ve oyuncu üstünden. Geri dönüşler alamıyorsun. Geçici bir durum değil, 26 maç! 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yoktur. Ben bunun değerlendirmesini kendi adıma yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'da ayrılık! 'Sözleşmesi feshedildi'Trabzonspor'da ayrılık! 'Sözleşmesi feshedildi'
Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki...Fenerbahçe'nin taktiğiyle öyle bir dalga geçti ki...
Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldıNe yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Trabzonspor aday de ligde

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Fenerbahçe'den yılın bombası! Alexis Sanchez...

Fenerbahçe'den yılın bombası! Alexis Sanchez...

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Ezeli rakibin hocası telefon açtı ve ''Gel şampiyon olalım'' dedi!

Taraftarlar da şaşkın! 'İstemiyorsan gelme!'

Taraftarlar da şaşkın! 'İstemiyorsan gelme!'

İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu...

İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.