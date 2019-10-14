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Trabzonspor'da Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Baldırında ağrı hisseden Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı.

Trabzonspor'da Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, milli takımlarda bulunan Majid Hosseini, Alexander Sorloth, Uğurcan Çakır ile sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban yer almadı. Abdülkadir Parmak, Daniel Sturridge, Flip Novak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas yapan bordo-mavililer, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalıştı. Bu arada, girdiği mücadelenin ardından baldırında ağrı hisseden Obi Mikel, idmanı yarıda bırakarak kontrol için soyunma odasına gitti.

Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.


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