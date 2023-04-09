Trabzonspor'da Sergen Yalçın ile temaslar sürüyor! Talepleri belli oldu, ikinci görüşme...

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor için işler bu sezon hiç iyi gitmiyor. Ligde zirveden oldukça uzaklaşan bordo-mavili ekipte önce Başkan Ahmet Ağaoğlu, ardından da teknik direktör Abdullah Avcı görevlerinden ayılırken, yeni Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör ise Orhan Ak olmuştu.

Orhan Ak göreve başlamasından kısa bir süre sonra istifa ederken, yeni hoca arayışları tekrar başladı. Bu süreçte bordo mavilier için bir çok teknik adama anılırken, Trabzonspor efsanelerinden Fatih Tekke de ismi bordo-mavililer ile anılanlar arasındaydı. Konuyla alakalı olarak, yakın zamanda konuşan Tekke, “Benim hedefim belli, hayalim belli. Trabzonspor her şeyim. Bu şehre dönmeyi dört gözle bekliyorum” demişti.

Tekke’ye dünkü Ankaragücü yenilgisinin ardından tekrar Trabzonspor sorusu yöneltilirken, başarılı çalıştırıcı “Herhangi bir teklif bana gelmedi” dedi.

SERGEN İLE İKİNCİ GÖRÜŞME

Bordo-mavililer'de listenin başında ise Sergen Yalçın bulunuyor. İlk olarak Başkan Ertuğrul Doğan, ile İstanbul’da bir araya gelirken, burada hem maddi konular hem de yeni sezon planlaması ile hedefler konuşuldu. Sergen Yalçın, geniş yetkiler isterken, yarışacak bir kadro talep etti. Maaş olarak da ekibiyle birlikte 1.5 yıl için yaklaşık 50 milyon TL istedi. Bu görüşme sonrası asbaşkan Nevzat Kaya’nın da Sergen hocayla temas kurduğu öğrenilirken, başkan Doğan ikinci kez 50 yaşındaki teknik adamla masaya oturmaya hazırlanıyor.

DERBİYE YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Geçen hafta Sergen Yalçın ile İstanbul’da masaya oturan başkan Ertuğrul Doğan, iki gün içinde bir kez daha 50 yaşındaki teknik adamla görüşecek. Doğan, bu kez tüm pürüzleri çözüp hoca konusunu netleştirmek ve Beşiktaş derbisine yetiştirmek istiyor.

KULÜBÜN TEKLİFİ 40 MİLYON TL

Görüşmenin iki gün içinde yapılması bekleniyor. Ertuğrul Doğan, bu defa tüm pürüzleri çözüp, hoca konusunu netleştirmek amacında. Bordo-Mavililer, 1.5 yıl için 40 milyon TL civarında bir rakama Sergen Yalçın’ı ikna etmeye çalışacak. Trabzonspor’un hedefi, önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Beşiktaş derbisine yeni hocayla çıkmak.



