Flaş iddia! Trabzonspor'da Sosa Fenerbahçe maçında yok!

A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacak.
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