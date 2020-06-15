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Flaş iddia! Trabzonspor'da Sosa Fenerbahçe maçında yok!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.06.2020 18:24 | Son Güncelleme

Arjantinli yıldız kupa mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Flaş iddia! Trabzonspor'da Sosa Fenerbahçe maçında yok!

A Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacak.

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