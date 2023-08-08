Trabzonspor'da stadyumun yeni adı belli oldu! 1.4 milyar TL'lik dev anlaşma...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp tarihinin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen anlaşmanın, hedeflerini gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacağını belirtti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Trabzonspor Kulübü'nün stadyumun isim hakkı için Papara Elektronik Para AŞ ile sponsorluk sözleşmesi, Başkan Doğan ile Papara CEO'su Emre Kenci arasında imzalandı.

İki köklü markayı bir araya getiren anlaşma 2023-2024 sezonu ile başlayacak ve 5 yılı kapsayacak. Anlaşma gereği stadyumun ismi de "Papara Park" olarak değiştirildi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ"

Doğan, burada yaptığı konuşmada, olağanüstü kongre dönemindeki vaatlerinden en önemlisinin, kulübü sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.

Bu uğurda göreve gelir gelmez başladıkları çalışmaların nihayet sonuçlanmaya başladığına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşma, hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacaktır. Daha önce Trabzonspor'a özel ön ödemeli kart projesiyle bir araya geldiğimiz Papara ile sonuçlandırdığımız reklam ve sponsorluk anlaşmamızın camiamız ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dilerim."

"BİR ADIM İLERİ TAŞIYORUZ"

Papara CEO'su Kenci ise Papara'nın ilk spor kulübü sponsorluğu olan Trabzonspor ile ilişkilerinin 2018'den itibaren sürdüğünü ifade etti.

Spor yatırımlarını Papara'nın lider konumuna yakışır şekilde genişlettiklerine dikkati çeken Kenci, "Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacağımız bu kapsamlı sponsorluk anlaşmasıyla Trabzonspor ile olan ortaklığımızı bir adım ileri taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KAP: 1.4 MİLYAR TL!

Öte yandan Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklamasında anlaşmanın mali detaylarına açıklık getirildi. İşte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklama;

"Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır. Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır. Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır."

