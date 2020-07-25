SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.07.2020 23:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Kayserispor maçının ardından transfer açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, maçın ardından konuştu.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Şampiyonluğu kaçırdığımıza mı üzüleyim, Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacağımıza mı sevineyim bilemiyorum. Yorucu bir sezon oldu. Çok iyi götürmeye çalıştık, ben kefilim hepimiz herşeyimizi ortaya koyduk. Sakatlığımız oldu, çok şeyler yaşadık. Olmayanların yerine oynayanlara kefilim. Galibiyetle kapattık sezonu. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Sörloth gol kralı oldu onu da tebrik ediyorum. Kupa maçımızda en iyi performansımızı gösterip taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.

Uğurcan Çakır transfer sorusuna ise "Öncelikle benim ne düşündüğüm değil kulübümüzün ne düşündüğü önemli. Buranın ekmeğini yedim yiyorum. Teklifler gelirse oturur konuşuruz" şeklinde yanıt verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Galatasaray bombaları patlattı!

Galatasaray bombaları patlattı!

Arda Turan için müjdeyi verdi! İmzalıyor...

Arda Turan için müjdeyi verdi! İmzalıyor...

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

'Emre Kılınç Galatasaray ile anlaştı'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!

Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!

Sörloth attığı goller arasında en beğendiği golünü açıkladı

Sörloth en beğendiği golünü açıkladı

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

Alexander Sörloth gol kralı oldu!

ÖZET | Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor küme düştü!

Kadir Has Stadyumu sezonun son maçına hazır

Kadir Has Stadyumu sezonun son maçına hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.