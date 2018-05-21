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Trabzonspor'da yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

Trabzonspor'da yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir oldu

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı.

Trabzonspor'un, geçmişte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çimşir'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hüseyin cimsir Trabzonspor

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