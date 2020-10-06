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Trabzonspor'da yeni transferin lisansı çıkmadı; Evraklar gelmedi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.10.2020 11:44 | Son Güncelleme

Trabzonspor kadrosuna kattığı Djaniny Tavares'in lisansını Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle çıkaramadı.

Trabzonspor'da yeni transferin lisansı çıkmadı; Evraklar gelmedi

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Trabzonspor'a transfer olan Djaniny Tavares'in lisansı henüz çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu sistemine oyuncunun girişi yapılırken Djaniny henüz Trabzonspor'a tescil edilmedi.

ARAPLAR EVRAKLARI GÖNDERMEDİ

61 Saat'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un resmi sözleşme imzaladığı Djaniny Tavares ile ilgili Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı henüz gerekli olan transfer sertifikasını göndermediği ve bu nedenden dolayı tescil işleminin gerçekleşmediği öğrenildi.

EVRAKLAR GELMEZSE FIFA'YA BAŞVURULACAK

Bu sürecin birkaç gün olabileceğini ifade eden Bordo Mavili kurmaylar olası bir aksi durumda FIFA'ya başvuru yapıp geçici lisans çıkarıp oyuncunun forma giymesini sağlayacak.

BEŞİKTAŞ GEÇİCİ LİSANS ÇIKARMIŞTI

Öte yandan Beşiktaş'ta aynı sorunu yaşamış ve UEFA'ya başvurup Josef De Souza'nın geçici lisansını çıkarmıştı.

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