Trabzonspor'da yeni transferin lisansı çıkmadı; Evraklar gelmedi

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Trabzonspor'a transfer olan Djaniny Tavares'in lisansı henüz çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu sistemine oyuncunun girişi yapılırken Djaniny henüz Trabzonspor'a tescil edilmedi.
61 Saat'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un resmi sözleşme imzaladığı Djaniny Tavares ile ilgili Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı henüz gerekli olan transfer sertifikasını göndermediği ve bu nedenden dolayı tescil işleminin gerçekleşmediği öğrenildi.
Bu sürecin birkaç gün olabileceğini ifade eden Bordo Mavili kurmaylar olası bir aksi durumda FIFA'ya başvuru yapıp geçici lisans çıkarıp oyuncunun forma giymesini sağlayacak.
Öte yandan Beşiktaş'ta aynı sorunu yaşamış ve UEFA'ya başvurup Josef De Souza'nın geçici lisansını çıkarmıştı.
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