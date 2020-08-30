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Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi.

Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu

Trabzonspor, sabah antrenmanı öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı pozu verdi. Teknik direktör Eddie Newton ve oyuncular, Türk Bayrağı etrafında birleşerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

(İHA)

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