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Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'ya duygusal veda

08.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal videoyla, kulübe son şampiyonluğu yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı'ya veda etti.

Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'ya duygusal veda

Olağanüstü genel kurula giden Trabzonspor’da, istifası sonrası bugün kente gelen ve veda görüşmelerine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı için özel video hazırladı. Duygusal videoda, takımın geçen yıl şampiyonluk kutlamaları sırasında Avcı’nın söylediği ve kendisinin de en sevdiği şarkı olarak açıkladığı ‘Teşekkür ederim’ şarkısı ve Avcı’nın kulüpteki 2 buçuk yılına ait görüntüleri paylaşıldı.

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Görüntülerde, idmandaki çalışmalar, galibiyet sonrası soyunma odasındaki konuşmalar, oyuncularla kucaklaşması, Süper Kupa zaferi, Süper Lig şampiyonluğu kutlamaları ve Avcı’nın hayalini kurduğu ve gerçekleştirdiği şampiyonluğun fotoğrafını boş bekleyen çerçeveye yerleştirdiği anlar yer aldı. Kulübün son şampiyon hocası olarak ayrılan Avcı için hazırlanan duygu yüklü video, paylaşıldığı sosyal medayada kısa sürede büyük beğeni aldı.

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‘TEŞEKKÜRLER ABDULLAH AVCI’

Trabzonspor'un paylaştığı videoda, “Ben dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım’ ifadesiyle başladı hikayemiz… 1’i Süper Lig, 2’si ise Süper Kupa olmak üzere üç tertemiz kupa ve nice zaferler için; teşekkürler Abdullah Avcı” ifadeleri yer aldı.

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