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Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Trabzonspor’un sırtını devlete yaslamış sözlerine cevap verdi.

Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap

Trabzonspor, Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Trabzonspor’un sırtını devlete yaslamış sözlerine cevap verdi. Canlı yayına davet ettiği Ali Koç’a sorular sordu.

İşte o açıklamalar;

"SİZ ŞOV YAPIYORDUNUZ"

1) Biz ‘bütçeyi’ dengelemekle uğraşırken, maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca euroya futbolcular alarak şov yapıyordunuz!

"TALİMATTA BÖYLE MADDE YOK"

2) TFF Lisans Talimatı sadece Trabzonspor için çıkmadı. Bütün kulüpleri kapsıyor. Talimat “uymayana ceza verilecek” diyor! Burada sorun ne? Uyan suçlu mu? Talimatta böyle bir madde yok.

"NE YAPSAYDIK?"

3) Bankalar Birliği yapılandırması da aynı şekilde bütün kulüpleri kapsıyor. Bütçesi uyan imzalıyor, uymayan kendini düzeltip gelecek. Biz göreve geldikten 15 ay sonra yapılandırma oldu. O 15 ayda yaptıklarımız ortadaydı. Ne yapsaydık, yapılandırmaya girmese miydik?

"HAKEM HATALARINDAN BİZ YANDIK"

4) Yıllardır hakem hatalarından en çok yanan biziz! Biz isyan ederken siz susuyordunuz! Bıyık altından gülüyordunuz! Bu sezonun başından bu akşam oynadığımız maç da dahil yine hakem hatalarına maruz kaldık! Sezon başından bu yana o hataları sıralasak burdan size yol olur!

"KRAL ÇIPLAK"

5) Biz ‘doğru’ bildiklerimizi yaparak yola devam edeceğiz. Sizin kendi içinizdeki başarısızlıklarınızı dışarda arama çabanızı anlıyoruz. Çünkü aciz insanlar kendi kusurlarını örtmek için hep başkalarını kullanır. Lakin kral artık; ÇIPLAK! Biz daha yemiyoruz. Size afiyet olsun!

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