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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil...

24.08.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Bologna forması giyen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Denswil gece saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'dan bir transfer daha! Stefano Denswil...

Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Stefano Denswil'i Türkiye'ye getirdi.

Bordo-mavililer oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki savunma oyuncusu gece geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Stefano Denswil'i bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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