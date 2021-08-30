Trabzonspor'dan Emre Akbaba bombası

Galatasaray 'da geçtiğimiz sezon sonunda Emre Akbaba'nın sözleşmesi sona ermişti. Bu sezon başlamadan önce Temmuz ayı içerisinde Emre Akbaba yeni sözleşmeye imza atmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; yeni oluşan kadro yapılanmasında kendisine yer bulmakta zorlanan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, bir başka dev kulüp Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Emre Akbaba'nın bordo-mavililer ile görüşmelerinin sürdüğü öğrenilirken Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.

Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.



