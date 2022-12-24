Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin hakem çıkışına jet yanıt!

Fenerbahçe, maçın ikinci hakemi Serkan Çimen ile ilgili olarak "Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı. Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı." açıklaması yayınladı.

TRABZONSPORLU YÖNETİCİDEN YANIT

Ertuğrul, twitter hesabından "İsterseniz Bahattin Duran'ı atasınlar, güzel asist yapıyordu :)" yazılı gönderiyle birlikte bir fotoğraf yayınladı.

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