SPOR

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 2010/2011 sezonu için çok sert yanıt

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.06.2019 20:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki 2010/11 sezonu gerginliği büyüyor. Fenerbahçe'nin gün içerisinde konu ile ilgili yaptığı açıklamaya Trabzonspor'dan çok sert bir yanıt geldi. Trabzonspor açıklamasında, "Trabzonspor Kulübü hiçbir şart ve koşulda terör örgütleriyle bir araya gelmemiştir. Kendi sahalarında terör örgütü üyeleriyle kol kola girerek çift kale maç yapmamıştır" ifadelerine yer verdi ve açıklamanın sonunda "2010/11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur" dedi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 2010/2011 sezonu için çok sert yanıt

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 2010/11 sezonuyla ilgili olarak gün içerisinde yaptığı açıklamaya sert bir yanıt verdi.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Fenerbahçe Kulübü’nün bugün resmi sitelerinde yaptığı ve tarihi bir talihsizlik olarak gördüğümüz açıklamaya cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

Maalesef, Fenerbahçe Kulübü'nün büyük bir hezeyanla Trabzonsporumuzun 2010 – 2011 sezonunda kazandığı ve onlarca ayrı kararla tescillenen şampiyonluğunu savunan herkesi ''terör örgütlerini meşrulaştırmak'' suçuyla ilişkilendirdiğine tanıklık ettik.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; Trabzonspor Kulübü, ilgili camianın kendi taraftarlarını konsolide etme çabalarına rağmen UEFA, CAS, İsviçre Federal Mahkemesi başta olmak üzere verilen onlarca kesin yargı kararına göre 2010 – 2011 sezonunun şampiyonudur. Bundan hareketle, o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan Türk temsilcisi unvanına sahip olmamız nedeniyle de konuyu tartışmayı zul görmekteyiz.

Ancak; milli değerlerine bağlılığı herkes tarafından bilinen ve 15 yaşında şehit düşecek kadar vatan sevgisiyle yoğrulmuş Eren Bülbül'ler yetiştiren bir şehre, o şehrin takımına ve dünyanın her yerine yayılmış milyonlarca taraftarına karşı yapılan terör ilişkilendirmesi sonrası tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz...

Trabzonspor Kulübü hiçbir şart ve koşulda terör örgütleriyle bir araya gelmemiştir. Kendi sahalarında terör örgütü üyeleriyle kol kola girerek çift kale maç yapmamıştır! Hatta o terör örgütü üyelerini kulüplerine ‘onur üyesi’ dahil olmak üzere normal üye de yapmamıştır. Ne bir yöneticisi ne bir futbolcusu ne de tek bir üyesi terör örgütü üyeliğinden yargılanmamıştır.

‘Yeniden yargılama’ kararı veren mahkemenin kararında davada herhangi bir kumpas olmadığı, belgelerin de sahte olmadığı açıkça belirtilmesine rağmen bugün taraftarlarını''kumpas'' kılıfıyla kandırabileceğini düşünenler unutmamalıdır ki; şike döneminin yöneticileri tarafından ekilen tarlalar, dikilen çift dikişler, Eyüp Sultan Camii'nde kesilen kurbanlar, çantalarda giden paralar, verilen arabalar, rakip oyuncunun maçta oynamaması için alınan sahte raporlar, lakabı CEO olanlar ve hocalardan fetva isteyenler hâlâ tüm Türkiye'nin hafızasındadır.

Hafızada olan başka bir gerçek daha vardır; Şike Davası’nda ceza alan sanıkların hiçbirisi Yargıtay’a yaptıkları itiraza dair dilekçelerinde ne tapeleri ne de belgeleri yalanlamış, “Evet bunlar bizim konuşmalarımız ama şike ve teşvik eylemini içermiyor” savunması yapmışlardır! Kaldı ki Fenerbahçe Kulübü’nün o dönem ceza mahkemesinde yargılanan üst düzey yöneticilerinden birinin itirafı da hala kayıtlardadır. Beraber yargılandığı eski başkanının adının ikinci Etik Kurulu raporundan çıkartılması üzerine bu üst düzey yöneticiniz, “Ben de insanları yanıma çağırıp konuşsaydım bu kadar tapem olmazdı” demiştir.

İlgili kulübün hem dün hem de bugünkü bazı yöneticileri, bir yandan inkar edemedikleri; diğer yandan ise “kumpas” olarak niteledikleri söz konusu şike belgeleriyle Trabzonspor’u UEFA’ya şikayet ederek, ceza almamız gerektiği aymazlığını göstermişlerdir. UEFA’daki duruşmada hukukçularımız, Fenerbahçe Kulübü avukatlarına, “Türkiye’de ‘kumpas’ dediğiniz bu belgelerle bizi şikayet ediyorsunuz. Madem kumpas neden buradayız?” sorularına cevap dahi verememişlerdir. En son CAS’taki duruşmada da aynı kulübün avukatları, “Biz zaten cezamızı çektik, FIFA’nın yeniden bir ceza vermesine gerek yoktur” diyerek ‘ikrarda’ bulunmuşlardır.

Kamuoyunda ''3 Temmuz'' olarak bilinen ve futbolcularımızdan camiamıza kadar milyonlarca insanın mutluluğunun çalındığı sürece dair görüş bildiren ve yorumda bulunan tüm Trabzonsporluları terör kelimesiyle ilişkilendirenlere bir kez daha hatırlatmak isteriz:

Kulübümüz, ilgili kulüp gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde kınama mesajı için sabahın ilk ışıklarını beklememiş, Türkiye'de FETÖ darbesine anında karşı duran ilk futbol kulübü olmuştur! Kulübümüz sadece FETÖ değil; her türlü terör örgütlerinin eylemleri karşısında da dimdik durmuştur! Çünkü bizim için söz konusu vatan ise gerisi teferruattır! Birileri gibi vatanımızı ‘kişisel’ bekamıza tercih edecek kadar zavallı değiliz!

Bu vesileyle tüm camiamızdan ve tüm Trabzonsporlulardan bu kirli zihniyet karşısında bir kez daha dik duruş göstermelerini istiyor, her platformda Bordo-Mavi forma altında kazanılan tertemiz şampiyonluğumuzu haykırmaya davet ediyoruz.

2010 – 2011 şampiyonu Trabzonspor'dur!

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Yusuf ve Abdülkadir için karar verildiYusuf ve Abdülkadir için karar verildi
Karaman'ın ücreti KAP'a bildirildiKaraman'ın ücreti KAP'a bildirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fenerbahçe 2010/11 sezonu şike

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

F.Bahçe'den 2010-11 sezonu açıklaması

F.Bahçe'den 2010-11 sezonu açıklaması

Milli futbolcumuz takımına veda etti

Milli futbolcumuz takımına veda etti

Real Madrid resmen açıkladı

Real Madrid resmen açıkladı

Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Anlaşıldı...

Ben Arfa İstanbul'a geliyor! Anlaşıldı...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Trabzon kalesinden yıkıldı

Trabzon kalesinden yıkıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve Trabzonspor açıkladı! Teklif...

Ve Trabzonspor açıkladı! Teklif...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 2010/2011 sezonu için çok sert yanıt

Trabzon'dan F.Bahçe'ye çok sert 2010/11 sezonu yanıtı!

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür 1 yıl daha takımda kalacak

Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi

Ünal Karaman Trabzonspor'dan yıllık 4,5 milyon TL kazanacak

Karaman'ın ücreti KAP'a bildirildi

Trabzonspor Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Ünal Karaman ile 2 yıl daha!

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için Lille'den gelen 12 milyon Euro'luk teklif aldık

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Hüseyin Türkmen: Hayalim Sergio Ramos'a karşı oynamak

Hayali Sergio Ramos'a karşı oynamak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.