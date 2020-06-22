Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme

Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı görüntüleriyle hazırladığı motivasyon videosu;
-Seni tahrik ettiler
-Sana vurmaya çalıştılar
-Canını yaktılar
-Ama seni durduramadılar
-Bu bizim herkese karşı "son dansımız"
-Sonuna kadar savaşacaksın, biliyoruz
-Biz de orada olacağız
Durdurulamayacaksın! ???????????????????????? #SekizinciKuşatma #SekizinciŞampiyonluk #BugünGünlerdenTrabzonspor pic.twitter.com/lBX8kqDLB7— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 22, 2020
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