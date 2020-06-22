Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme

Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı görüntüleriyle hazırladığı motivasyon videosu;

-Seni tahrik ettiler

-Sana vurmaya çalıştılar

-Canını yaktılar

-Ama seni durduramadılar

-Bu bizim herkese karşı "son dansımız"

-Sonuna kadar savaşacaksın, biliyoruz

-Biz de orada olacağız



