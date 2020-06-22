SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2020 19:10 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un resmi Twitter hesabından paylaşılan video sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoda Fenerbahçe maçına ait içeriklere yer verildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme

Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı görüntüleriyle hazırladığı motivasyon videosu;

-Seni tahrik ettiler
-Sana vurmaya çalıştılar
-Canını yaktılar
-Ama seni durduramadılar
-Bu bizim herkese karşı "son dansımız"
-Sonuna kadar savaşacaksın, biliyoruz
-Biz de orada olacağız


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Emre Belözoğlu veda ediyor!Emre Belözoğlu veda ediyor!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Baro başkanlarıyla polis arasında arbede

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

F.Bahçe bombayı patlatıyor!

F.Bahçe bombayı patlatıyor!

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye videolu gönderme

Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!

Manuel Pellegri ile Fenerbahçe iddiaları netleşiyor

Müjdeyi verdi! "Fenerbahçe ile görüşüyoruz"

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakacağı tarih belli oldu

Emre Belözoğlu veda ediyor!

Volkan Demirel, maç sonu Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı

Volkan, maç sonu o iki ismi azarladı!

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe ile anlaştı

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!

Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.