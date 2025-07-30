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Trabzonspor'dan kadroya bir takviye daha! Bordo mavililer Benjamin Bouchouari transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor, orta saha takviyesi için uzun süredir peşinde olduğu Faslı oyuncu Benjamin Bouchouari transferinde mutlu sona ulaştı. Saint Etienne ile anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, oyuncuyu en kısa sürede Trabzon'a getirerek resmi sözleşmeyi imzalamayı planlıyor.

Trabzonspor'dan kadroya bir takviye daha! Bordo mavililer Benjamin Bouchouari transferinde sona yaklaştı
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Trabzonspor'un transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olan orta saha takviyesi için arayışlar sonuç verdi. Bordo-Mavililer, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen 23 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile prensipte anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Trabzonspor dan kadroya bir takviye daha! Bordo mavililer Benjamin Bouchouari transferinde sona yaklaştı 1

Bir süredir devam eden görüşmelerde Saint Etienne'i ikna etmeyi başaran Trabzonspor yönetimi, transfer için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bouchouari'nin transferi için Trabzonspor'un ilk olarak 3 milyon Euro teklif ettiği, ancak Saint Etienne'nin 4 milyon Euro talep ettiği biliniyordu.

Yapılan pazarlıklar sonucunda iki kulüp, 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında el sıkıştı. Oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istemesi transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor dan kadroya bir takviye daha! Bordo mavililer Benjamin Bouchouari transferinde sona yaklaştı 2

Trabzonspor'un, Bouchouari ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Faslı oyuncunun önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da Bouchouari'nin transferinden memnun olduğu ve oyuncunun takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığı ifade edildi. Bouchouari'nin transferiyle birlikte Trabzonspor'un orta saha hattının daha da güçlenmesi bekleniyor. Oyuncunun dinamizmi, top tekniği ve oyun görüşüyle Bordo-Mavili takıma farklı bir boyut katacağı düşünülüyor. Trabzonspor taraftarları da bu transferle birlikte büyük bir heyecan yaşarken, Bouchouari'nin performansı merakla bekleniyor.

Benjamin Bouchouari'nin transferiyle birlikte Trabzonspor, orta saha hattını güçlendirerek yeni sezona daha iddialı bir şekilde girmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da takıma katacağı taktiksel varyasyonlarla birlikte Trabzonspor'un performansı merakla bekleniyor. Transferin resmi olarak tamamlanmasıyla birlikte Bordo-Mavililer, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam edecek.

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