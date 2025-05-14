Trabzonspor'dan kupa seremonisinde ilginç protesto!

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

TRABZONSPOR'DAN OLAY HAMLE

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer ikincilik madalyasını almak için seremoniye çıkmadı.

TFF'Yİ PROTESTO ETTİLER

Trabzonspor'un TFF'ye tepki göstermek amacıyla bu hamleyi yaptığı öğrenildi. Bordo-mavili futbolcular direkt olarak soyunma odasına giderek stadyumdan ayrıldı.