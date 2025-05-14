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Trabzonspor'dan kupa seremonisinde ilginç protesto!

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde madalya almaya çıkmadı.

Trabzonspor'dan kupa seremonisinde ilginç protesto!
Emre Şen

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

TRABZONSPOR'DAN OLAY HAMLE

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer ikincilik madalyasını almak için seremoniye çıkmadı.

TFF'Yİ PROTESTO ETTİLER

Trabzonspor'un TFF'ye tepki göstermek amacıyla bu hamleyi yaptığı öğrenildi. Bordo-mavili futbolcular direkt olarak soyunma odasına giderek stadyumdan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fatih Tekke
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