Trabzonspor'dan Lucas Biglia'ya transfer teklifi

Jose Sosa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'un orta saha transferi için Lucas Biglia'ya yaptığı teklifle ilgili detaylar ortaya çıktı.

La Stampa'nın haberine göre Milan'da forma giyen Lucas Biglia konusunda Trabzonspor'un rakiplerinden öne çıkan bir teklif yaptığı belirtildi. Trabzonspor haricinde en ciddi talibin Torino olduğu ifade edilirken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de Arjantinli orta saha oyuncusuna teklifler olduğu haberin devamında yer aldı.

Öte yandan ortaya atılan iddialara göre Torino'nun Biglia'ya 1.8 milyon Euro'ya ek olarak bonuslar içeren bir teklif hazırladığı, Trabzonspor'un bu rakamdan daha yüksek bir teklif yapmasına rağmen Biglia'nın İtalya'da kalmayı tercih ettiği söyleniyor.

(SPORX)

