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Trabzonspor'dan Lucas Biglia'ya transfer teklifi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 31.08.2020 08:56 | Son Güncelleme

Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi. 34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu geçen sezon Milan'da istikrarsız bir görüntü çizmiş ve 14 kez çıktığı maçlarda 1 gol atmıştı.

Trabzonspor'dan Lucas Biglia'ya transfer teklifi

Jose Sosa'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'un orta saha transferi için Lucas Biglia'ya yaptığı teklifle ilgili detaylar ortaya çıktı.

La Stampa'nın haberine göre Milan'da forma giyen Lucas Biglia konusunda Trabzonspor'un rakiplerinden öne çıkan bir teklif yaptığı belirtildi. Trabzonspor haricinde en ciddi talibin Torino olduğu ifade edilirken Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de Arjantinli orta saha oyuncusuna teklifler olduğu haberin devamında yer aldı.

Öte yandan ortaya atılan iddialara göre Torino'nun Biglia'ya 1.8 milyon Euro'ya ek olarak bonuslar içeren bir teklif hazırladığı, Trabzonspor'un bu rakamdan daha yüksek bir teklif yapmasına rağmen Biglia'nın İtalya'da kalmayı tercih ettiği söyleniyor.

(SPORX)

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