Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'da dün akşam oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında Nwakaeme sol bacağını tutarak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ağrısı olduğunu işaret etmişti.

Bordo mavili kulüpten, bugün MR'ı çekilen 33 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

