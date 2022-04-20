SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

20.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında sakatlık yaşayan Antony Nwakaeme'nin sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da dün akşam oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının son dakikalarında Nwakaeme sol bacağını tutarak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ağrısı olduğunu işaret etmişti.

Bordo mavili kulüpten, bugün MR'ı çekilen 33 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Yukatel Kayserispor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Anthony Nwakaeme’nin bugün çekilen MR’ında sol hamstring kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor'da büyük kriz! "İki katını istiyorum..."Trabzonspor'da büyük kriz! "İki katını istiyorum..."
Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Büyük sır...Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Büyük sır...
Yıldız isme olay sözler! "Umarım son maçlarıdır..."Yıldız isme olay sözler! "Umarım son maçlarıdır..."
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Trabzonspor'da büyük kriz! "İki katını istiyorum..."

Trabzonspor'da büyük kriz! "İki katını istiyorum..."

Sezon sonunda serbestler! 24 yıldız...

Sezon sonunda serbestler! 24 yıldız...

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Fatih Terim'e büyük tepki var! ''Galatasaray'ı bırakırım!''

Domenec Torrent'e büyük tepki: "Amacını biliyorum..."

Domenec Torrent'e büyük tepki: "Amacını biliyorum..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

Putin’in zindan adası! Hepsini oraya göndermiş

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.