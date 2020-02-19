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Trabzonspor'dan Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini açıklaması! Beşiktaş maçında oynayacaklar mı?

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini’nin son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Hosseini'nin Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği, Sturridge'in durumunun maç saatinde belli olacağı Nwakaeme'nin ise maça yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini açıklaması! Beşiktaş maçında oynayacaklar mı?

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven; Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini’nin tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, "Oyuncumuz Anthony Nwakaeme’de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Pazartesi günü yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge’in ise yapılan MR tetkiklerinde 1. Metatarsophalangeal joints (ayak başparmak ekleminde) ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır. Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini’nin ise yapılan MR tetkiklerinde kasık adductor longus adelesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1-3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Nwakaeme sturridge Hosseini Beşiktaş

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