Trabzonspor'dan Sosa'ya son teklif

Trabzonspor'da Jose Sosa için karar zamanı. Bu sezon Bordo-Mavili takıma katılan Arjantinli oyuncunun Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı feda deyip demeyeceğine bağlı...
Karadeniz ekibinden yıllık 3 milyon 300 bin Euro kazanan Tangocu ile görüşen Bordo- Mavili yönetimin, "Yıllık ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indireceğiz. Kabul edersen bizimle kal" dediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Sosa'nın indirim teklifini kabul etmemesi durumunda ise yıldız futbolcu ile yollarını ayrıcak. 33 yaşındaki futbolcu ile Başakşehir yakından ilgileniyor
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