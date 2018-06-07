SPOR

Trabzonspor'dan Sosa'ya son teklif

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Sosa'dan yıllık ücretini 1.75 milyon Euro'ya çekmesi istenecek. Kabul etmezse yollar ayrılacak.

Trabzonspor'dan Sosa'ya son teklif

Trabzonspor'da Jose Sosa için karar zamanı. Bu sezon Bordo-Mavili takıma katılan Arjantinli oyuncunun Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı feda deyip demeyeceğine bağlı...

Karadeniz ekibinden yıllık 3 milyon 300 bin Euro kazanan Tangocu ile görüşen Bordo- Mavili yönetimin, "Yıllık ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indireceğiz. Kabul edersen bizimle kal" dediği öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin Sosa'nın indirim teklifini kabul etmemesi durumunda ise yıldız futbolcu ile yollarını ayrıcak. 33 yaşındaki futbolcu ile Başakşehir yakından ilgileniyor

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Trabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklamaTrabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklama
Trabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalıTrabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosa Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018/19 sezonu)

Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Fenerbahçe, Barcelona'yı Kadıköy'e bekliyor

Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

Guanghzhou Evergrande Bafetimbi Gomis'i istiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan Sosa'ya son teklif

Trabzonspor'dan Sosa'ya son teklif

Trabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan Abdülkadir'in transferine ilişkin açıklama

Trabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalı

Trabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalı

Abdülkadir Ömür için Leicester City'den 25 milyon sterlinlik teklif!

Abdülkadir Ömür için Leicester City'den 25 milyon sterlinlik teklif!

Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 Temmuz açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 Temmuz açıklaması!

Trabzonspor'dan o üyelere ihraç

Trabzonspor'dan o üyelere ihraç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.