Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Galatasaray'ın yıldızı için dev yarış...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla bitiren Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişken, takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Sezon genelinde ilk 11'e girmekte zorlanan Yunus Akgün için ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Yunus Akgün için harekete geçtiği öne sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan oyuncu için Trabzonspor, süreci hızlandırarak transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.

Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 22 yaşındaki futbolcu için Adana Demirspor'un da devreye girdiği ve iki ekip arasında bir yarış olduğu kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray'da 28 resmi maça çıkan Akgün, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

