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Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Galatasaray'ın yıldızı için dev yarış...

24.06.2023 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da sezon boyunca ilk 11'e girmekte zorlanan Yunus Akgün'ün geleceği merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilen genç futbolcu için Trabzonspor'un devreye girdiği öğrenildi. Bordo - mavililerin transfer için Adana Demirspor ile yarış halinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Galatasaray'ın yıldızı için dev yarış...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla bitiren Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişken, takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyordu. Sezon genelinde ilk 11'e girmekte zorlanan Yunus Akgün için ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Yunus Akgün için harekete geçtiği öne sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan oyuncu için Trabzonspor, süreci hızlandırarak transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor.

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Takımdan ayrılmaya sıcak bakan 22 yaşındaki futbolcu için Adana Demirspor'un da devreye girdiği ve iki ekip arasında bir yarış olduğu kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray'da 28 resmi maça çıkan Akgün, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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Trabzonspor, formalarını tanıttı!Trabzonspor, formalarını tanıttı!
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