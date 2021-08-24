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Trabzonspor’dan ‘taraftar’ açıklaması

24.08.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü, Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesinde ve maç oynanırken emniyet güçleri ile taraftarlar arasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor’dan ‘taraftar’ açıklaması

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Sahamızda oynadığımız Sivasspor karşılaşması öncesinde ve devamında Emniyet güçlerinin taraftarımıza yönelik şiddet içeren davranışlarının tüm müdahalelerimize rağmen devam etmesi neticesinde, provokasyona gelmeden itidalli davranarak olayların daha fazla büyümesine meydan vermeyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Öncelikle bilinmesini istiyoruz ki; Trabzon insanı kati suretle güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmez, getirilemez! Bunu yapmaya çalışan düşünce unutmasın ki Trabzon, güvenlik güçlerine göğsünü siper ederek can veren insanların yaşadığı bir şehirdir.”

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Trabzonspor
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