SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi

Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi

12.05.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 maçından da 1 puanla ayrılan Trabzonspor, en fazla berabere kaldığı sezonlardan birini yaşadı. Bordo-mavililer, deplasmanda 11 kez rakipleriyle yenişemedi ve dış sahada en çok berabere kalan takım oldu.

Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan dış saha beraberlik serisini 41. haftada Konyaspor maçıyla da sürdüren Trabzonspor, tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı.

Bu sezon ligde 14. beraberliğini elde eden bordo-mavililer 1978-79 sezonunda elde ettiği 16, 1979-80 sezonunda aldığı 15 ve 1984-85 sezonunda elde ettiği 14 beraberliğin ardından en çok beraberlik yaşadığı sezonu oynadı.

AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 21 takıma çıkmasıyla maç sayısının da artmasıyla birlikte bu sezon oynadığı 39 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 68 puan topladı. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Karadeniz ekibi, Avcı ile çıktığı 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu sezon tek deplasman yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla Eddie Newton döneminde almıştı.

DIŞ SAHADA 6 MAÇLIK BERABERLİK SERİSİ

Trabzonspor, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçıyla birlikte dış sahada beraberlik serisini 6 maça çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi en son galibiyetini 4 Mart 2021’de İstanbul’da Kasımpaşa’ya karşı 2-1’le elde etmişti. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer BB Erzurumspor, DG Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarından golsüz beraberlikle ayrılırken, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor maçlarından ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

DEPLASMANDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 35 puan toplarken iç sahada 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 33 puan elde etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
3 gol iptal! Gollü maçta kazanan yok3 gol iptal! Gollü maçta kazanan yok
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Bayraktar'dan Instagram'a sert tepki: İkiyüzlülüğünüz batsın!

25'inci denemesinde yakayı ele verdi! Her şeyi itiraf etti

25'inci denemesinde yakayı ele verdi! Her şeyi itiraf etti

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Maç bitti, ortalık karıştı! Gözaltına alındı!

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Fenerbahçeli Ümit Özat'tan olay paylaşım

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk için flaş iddia!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Sergen Yalçın çılgına döndü: Haydi ganyan bayiye

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.