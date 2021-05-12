Trabzonspor'dan tarihi beraberlik serisi

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan dış saha beraberlik serisini 41. haftada Konyaspor maçıyla da sürdüren Trabzonspor, tarihinin en uzun serilerinden birine imza attı.

Bu sezon ligde 14. beraberliğini elde eden bordo-mavililer 1978-79 sezonunda elde ettiği 16, 1979-80 sezonunda aldığı 15 ve 1984-85 sezonunda elde ettiği 14 beraberliğin ardından en çok beraberlik yaşadığı sezonu oynadı.

AVCI İLE DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 21 takıma çıkmasıyla maç sayısının da artmasıyla birlikte bu sezon oynadığı 39 maçta 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti ve 68 puan topladı. Bordo-mavililer teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Karadeniz ekibi, Avcı ile çıktığı 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer bu sezon tek deplasman yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla Eddie Newton döneminde almıştı.