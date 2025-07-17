Trabzonspor’dan tatsız prova!

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan ekibi Nahçıvan’a 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor, Erzurum’daki 2’nci etap kampının ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahası’nda oynanan karşılaşmada hakemler Muhammet Ali Metoğlu, Ahmet Algün ve Faik Sancaktutan görev aldı. Yeni transferlerin yer aldığı karşılaşmada ilk dakikadan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Trabzonspor’da golcü oyuncusu Onuachu, aldığı sert müdahale sonrası oyuna devam edemedi.

İLK YARIDA DENGE BOZULMADI

İlk yarısı 1-1’lik skorla biten karşılaşma Nahçıvan’ın 3-2’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Trabzonspor’un gollerini 43'üncü dakikada Mendy ve 62'nci dakikada Okay Yokuşlu kaydetti.

Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır