SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması!

Trabzonspor'dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması!

22.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü, Anders Trondsen'de kas yaralanması tespit edildiğini ve Yunus Mallı'nın da solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması!
Yunus Mallı

Yunus Mallı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'un açıklaması:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anders Trondsen ve Yunus Mallı’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!
Korkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilirKorkutan yeni varyant açıklaması: Çok daha yüksek vaka sayısına ulaşılabilir
Bakasetas Sörloth'u solladıBakasetas Sörloth'u solladı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anders Trondsen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Şehit askerle ilgili ihmal iddiası!

Şehit askerle ilgili ihmal iddiası!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

Felipe Melo, Galatasaray'da! Forma numarası şaşırttı

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

G.Saray Rusya'dan 3 puanla döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Beşiktaş'a İstanbul'da şok skor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Kural tanımaz bir hakem gördük

Kural tanımaz bir hakem gördük

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Ali Koç: Artık ayaklanma zamanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.