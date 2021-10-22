Trabzonspor'dan Trondsen ve Yunus Mallı açıklaması!

Trabzonspor'un açıklaması:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik futbolcularımız Anders Trondsen ve Yunus Mallı’nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Takımımızın dün yaptığı antrenman sonrasında sol kasığında gerilme hisseden Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır” dedi.

