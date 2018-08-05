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Trabzonspor'dan Vahid Amiri açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Vahid Amiri'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor'dan Vahid Amiri açıklaması

Trabzonspor dün Cagliari maçında sakatlanan Vahid Amiri hakkında açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Vahid Amiri’nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı

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Trabzonspor 0 - 0 CagliariTrabzonspor 0 - 0 Cagliari
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Vahid Amiri Trabzonspor

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