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Trabzonspor'dan yeni sponsorluk anlaşması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 18:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Misli.com ile maske sponsorluğu konusunda 800 bin TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yeni sponsorluk anlaşması

Trabzonspor,koronavirüs pandemisi gereği maske satışlarına oldukça önem vermişti. Kulüp sitesinden yapılan açıklamaya göre; Misli.com ile maske sponsorluğu konusunda 800 bin TL karşılığında anlaşmaya varıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Trabzonspor: "Misli ile 'Maske Sponsorluğu' ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli ile maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL+KDV ödenecek."

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