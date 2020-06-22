Trabzonspor'dan yeni sponsorluk anlaşması

Trabzonspor,koronavirüs pandemisi gereği maske satışlarına oldukça önem vermişti. Kulüp sitesinden yapılan açıklamaya göre; Misli.com ile maske sponsorluğu konusunda 800 bin TL karşılığında anlaşmaya varıldı.
Trabzonspor: "Misli ile 'Maske Sponsorluğu' ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli ile maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL+KDV ödenecek."
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