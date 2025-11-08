Trabzonspor deplasmanında Alanyaspor nefis bir gol buldu! Ianis Hagi resmen füze fırlattı... Babası Gheorghe Hagi'ye göz kırptı...

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor evinde Alanyaspor’u ağırladı. Maçın ilk yarısında Onuachu’nun attığı golle 1-0 öne geçen ve devreye de bu skorla giren Trabzonspor ikinci yarıda baskıyla karşılaştı. Maçta dakikalar 73’ü gösterdiğinde Hagi’nin attığı nefis gol skoru 1-1’e getirirken, gol günü en çok konuşulanları arasında girdi.

HAGI’DEN NEFİS GOL!

Yaz transfer döneminde İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona eren bonservisi elinde olarak Alanyaspor’a transfer olan Hagi orta sahadan nefis bir gol attı.

Orta alanda Maestro’dan aldığı topta iyi bir şekilde vücut çalımı atan Hagi, kaleyi görür görmez çok uzaklardan resmen füze gönderdi ve takımına 1-1’lik eşitliği getirdi.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇMİŞTİ!

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu hata evinde Alanyaspor’u ağırladı. Maçın 15.dakikasında Onuachu ile 1-0 öne geçen bordo-mavililer ilk yarıyı da üstün tamamladı. Trabzonspor’da Paul Onuachu attığı bu golle takımına önemli katkı verirken, bu sezon attığı 7.gol olarak değer kazandı.