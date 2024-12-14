Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan isimlerden Victor Osimhen'den gelecek iyi haber beklenirken, Sarı-Kırmızılılar'da Icardi ve Osimhen'in yokluğunda Malmö karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Batshuayi performansıyla sınıfta kaldı. Batshuayi, 15 kez topla buluşup, 14 top kaybı yaptı. Ayrıca Galatasaray Michy'nin ilk 11'de başladığı 5 maçın 4'ünde puan kaybetti.

DERBİYİ DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi Teknik Direktör Okan Buruk da sıkıntılı. Buruk, Batshuayi'nin etkisiz performansına çare aramaya başladı.

OSIMHEN'DEN HABER VAR

Bu arada Victor Osimhen'den gelen haberler iyi. Tedaviye olumlu cevap veren Nijeryalı golcünün Trabzonspor karşısında oynama ihtimali belirdi.

AĞRISI GEÇTİ

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen iyileşti. Adalesindeki ağrı ve batma geçti. Trabzonspor maçı öncesinde son kararı Okan Buruk verecek.