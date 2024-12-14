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Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 13:35
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Süper Lig'de zirvenin sahibi Galatasaray'da son haftalarda yaşanan sakatlıklar can sıkarken bu durum Okan Buruk'u düşündürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da Trabzonspor ile oynanacak derbi öncesi çalışmalar sürerken Nijeryalı yıldızdan gelen haber yüz güldürdü. İşte detaylar...

Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan isimlerden Victor Osimhen'den gelecek iyi haber beklenirken, Sarı-Kırmızılılar'da Icardi ve Osimhen'in yokluğunda Malmö karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Batshuayi performansıyla sınıfta kaldı. Batshuayi, 15 kez topla buluşup, 14 top kaybı yaptı. Ayrıca Galatasaray Michy'nin ilk 11'de başladığı 5 maçın 4'ünde puan kaybetti.

DERBİYİ DÜŞÜNMEYE BAŞLADI

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Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşması öncesi Teknik Direktör Okan Buruk da sıkıntılı. Buruk, Batshuayi'nin etkisiz performansına çare aramaya başladı.

OSIMHEN'DEN HABER VAR

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Bu arada Victor Osimhen'den gelen haberler iyi. Tedaviye olumlu cevap veren Nijeryalı golcünün Trabzonspor karşısında oynama ihtimali belirdi.

AĞRISI GEÇTİ

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Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen iyileşti. Adalesindeki ağrı ve batma geçti. Trabzonspor maçı öncesinde son kararı Okan Buruk verecek.

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Okan Buruk Sakatlık son dakika galatasaray Osimhen
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