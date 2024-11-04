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Trabzonspor derbisi sonrası Mourinho dediğini yaptı! O pozisyonu önce paylaştı, sonra sildi...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.11.2024 08:19
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Trabzonspor deplasmanında 90+12. dakikada gelen golle 3-2 galip gelen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken kısa süre sonra bu paylaşımını sildi. İşte detaylar...

Trabzonspor derbisi sonrası Mourinho dediğini yaptı! O pozisyonu önce paylaştı, sonra sildi...

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından maçın son anlarında penaltı bekledikleri pozisyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

"İZLEYİN VE GÜLÜN"

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Jose Mourinho paylaşımda, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerine yer verdi. Portekizli teknik adam daha sonra bu paylaşımını sildi.

MAÇ SONU AÇIKLAMIŞTI

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Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada, "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" diye konuşmuştu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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Trabzonspor son dakika fenerbahçe mourinho paylaşım
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