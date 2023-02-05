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Trabzonspor derbisinde Galatasaray'a büyük şok! Fernando Muslera gözyaşlarıyla saha kenarına geldi

05.02.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da korkutan bir sakatlık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Muslera sakatlanarak yerini Okan Kocuk'a bıraktı. İşte detaylar...

Trabzonspor derbisinde Galatasaray'a büyük şok! Fernando Muslera gözyaşlarıyla saha kenarına geldi
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
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Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı.

KORKUTAN SAKATLIK!

Sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli eldiveni dakikalar 81'i gösterirken kritik bir müdahalede bulunurken, pozisyon sonrası yerden kalkamadı. Uruguaylı file bekçisi sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini belirtmesi üzerine oyundan alındı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

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Sedye ile kenara alınan ve bu sırada oldukça üzgün olduğu görülen Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

Bu gelişme Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzerken Galatasaray resmi hesabından geçmiş olsun paylaşımı yapıldı.


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