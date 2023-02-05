Trabzonspor derbisinde Galatasaray'a büyük şok! Fernando Muslera gözyaşlarıyla saha kenarına geldi

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı.

KORKUTAN SAKATLIK!

Sarı-kırmızılı takımın, tecrübeli eldiveni dakikalar 81'i gösterirken kritik bir müdahalede bulunurken, pozisyon sonrası yerden kalkamadı. Uruguaylı file bekçisi sağlık ekiplerine oyuna devam edemeyeceğini belirtmesi üzerine oyundan alındı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Sedye ile kenara alınan ve bu sırada oldukça üzgün olduğu görülen Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ!

Bu gelişme Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzerken Galatasaray resmi hesabından geçmiş olsun paylaşımı yapıldı.



