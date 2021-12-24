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Trabzonspor derken... Galatasaray'dan Edin Visca harekatı! Oğulcan, Luyindama ve Aytaç Kara...

24.12.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Edin Visca için Trabzonspor da devredeydi. Trabzonspor'u bu transfer saf dışı bırakmak isteyen sarı-kırmızılılar daha önce eşi benzeri görülmemiş bir teklif hazırlamayı planlıyor. Galatasaray, Edin Visca'ya karşılık takımdan 5 kişiyi takasta yollayacak. Takasın üstüne para vermeyi de planlayan sarı-kırmızılılarda tek hedef şu an için Visca transferi. İşte detaylar...

Trabzonspor derken... Galatasaray'dan Edin Visca harekatı! Oğulcan, Luyindama ve Aytaç Kara...
Edin Visca

Edin Visca

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Son dakika: Galatasaray'da devre arası yapılacak takviyelerin önemi çok büyük... Avrupa'da üst turları hedefleyen sarı-kırmızılılar takımdaki eksikleri kapatmak için devre arası transfer dönemini çok önemsiyor. Bir golcü transferi yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi Morutan'ın düşük performansından dolayı kanat almak için de kolları sıvadı.

EDIN VISCA GÜNDEMDE

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Galatasaray'da takıma liderlik edecek tecrübeli oyuncu eksikliği ciddi anlamda dikkat çekmeye başladı. Sezon başında transfer edilen Morutan'ın da düşük performansı Fatih Terim'in kanat oyuncusu almak için elini güçlendirdi. Bu nedenle Fatih Terim'in geçen sezon da transfer etmek istediği Edin Visca'yı gündemine aldığı ifade edildi.

BÖYLE TAKAS GÖRÜLMEDİ

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Gelen bilgilere göre; Cimbom 31 yaşındaki Bosnalı yıldız için Luyindama, van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç ve Oğulcan'dan oluşan bir takas paketi hazırladı. Bu isimlerden iki ya da üçünün Başakşehir'e gönderecek üstüne de para teklif edecek. Gönderilmesi beklenen isimlerin başında Oğulcan,Luyindama ve Aytaç Kara yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Trabzonspor Christian Luyindama Oğulcan Çağlayan Edin Visca
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