Trabzonspor derken... Galatasaray'dan Edin Visca harekatı! Oğulcan, Luyindama ve Aytaç Kara...

Son dakika: Galatasaray'da devre arası yapılacak takviyelerin önemi çok büyük... Avrupa'da üst turları hedefleyen sarı-kırmızılılar takımdaki eksikleri kapatmak için devre arası transfer dönemini çok önemsiyor. Bir golcü transferi yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi Morutan'ın düşük performansından dolayı kanat almak için de kolları sıvadı.

EDIN VISCA GÜNDEMDE

Galatasaray'da takıma liderlik edecek tecrübeli oyuncu eksikliği ciddi anlamda dikkat çekmeye başladı. Sezon başında transfer edilen Morutan'ın da düşük performansı Fatih Terim'in kanat oyuncusu almak için elini güçlendirdi. Bu nedenle Fatih Terim'in geçen sezon da transfer etmek istediği Edin Visca'yı gündemine aldığı ifade edildi.

BÖYLE TAKAS GÖRÜLMEDİ

Gelen bilgilere göre; Cimbom 31 yaşındaki Bosnalı yıldız için Luyindama, van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç ve Oğulcan'dan oluşan bir takas paketi hazırladı. Bu isimlerden iki ya da üçünün Başakşehir'e gönderecek üstüne de para teklif edecek. Gönderilmesi beklenen isimlerin başında Oğulcan,Luyindama ve Aytaç Kara yer alıyor.



