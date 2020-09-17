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Trabzonspor Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.09.2020 22:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor, geçen yaz kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Doğan Erdoğan'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı geçtiğimiz yaz LASK'tan 200 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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