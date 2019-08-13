Trabzonspor, Edgar ile 3+1 yıllık anlaştı

Trabzonspor Kulübü, Fransa Lig 1 takımlarından Lille'de forma giyen Portekizli stoper Edgar Miguel Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Bordo-mavililer, 2019/20 sezonu için 650 bin Euro, 2020/21 sezonu için 750.000 Euro ve 2021/22 sezonu için de 750 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya 800 bin Euro daha ödeneceği belirtildi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;
2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
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