Trabzonspor emin adımlarla Avrupa'ya yürüyor

Süper Lig’deki son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan, üst üste 4 maçını kazanarak bu sezonun en uzun galibiyet serisini yakalayan Trabzonspor, Avrupa Kupaları’na katılma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Ligin 27’nci haftasını en yakın takipçisine 9 puan fark atarak geride bırakan ve 28’inci hafta mücadelesinde de deplasmanda Bursaspor karşısından galibiyetle ayrılarak üst sıraları takibini sürdüren bordo-mavililer, son olarak 2015-16 sezonunda katıldığı Avrupa Kupaları’ndaki 3 yıllık özlemine son vermeye yaklaştı.

ÖNCE İLK 4 SONRA 3

3 yıllık aranın ardından bu sezon Avrupa biletini cebine koymayı hedefleyen Trabzonspor, kalan 6 haftada ilk 4’teki yerini sağlamlaştırıp ardından 4 puan gerisinde yer aldığı Beşiktaş’ı yakalayarak üçüncülük koltuğunu ele geçirmeyi arzuluyor. Ligin 33’üncü haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan bordo-mavililer, bu maça kadar olan bölümü kayıpsız geçerek rakibiyle oynayacağı karşılaşmaya avantajlı bir şekilde çıkmayı arzuluyor.

NWAKAEME İLE ABDÜLKADİR ÖMÜR SERİYE BAĞLADI