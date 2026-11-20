Trendyol Süper Lig Trabzonspor Pazar 19:00 Eyüpspor

Trabzonspor ile Eyüpspor, 22 Kasım 2026 saat 19:00'da Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet serisiyle yükselişini sürdürüyor. Eyüpspor ise son 5 maçında mağlubiyet yaşadı.

Lig Durumu Trabzonspor 2. Trendyol Süper Lig O 11 G 8 B 1 M 2 P 25 26 Attığı Gol 8 Yediği Gol +18 Averaj Eyüpspor 18. Trendyol Süper Lig O 11 G 1 B 0 M 10 P 3 3 Attığı Gol 30 Yediği Gol -27 Averaj Gol Durumu (Toplam) Trabzonspor 26 / 8 Eyüpspor 3 / 30 İç Saha / Deplasman Performansı T Trabzonspor İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 5 / 0 / 0 Gol 15 – 1 E Eyüpspor Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 0 / 0 / 5 Gol 1 – 19

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 25 puanla 2. sırada.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Trabzonspor G G G G G tüm kulvarlar Zenit 3-0 Trabzonspor Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Corendon Alanyaspor 0-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 0-1 Freiburg UEFA Konferans Ligi M

Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G Eyüpspor M M M M M tüm kulvarlar Eyüpspor 0-2 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Fethiyespor 2-4 Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası G

Amed Sportif Faaliyetler 5-1 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 maçta 25 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Bu süreçte 26 gol atıp, 8 gol yedi ve hücumda daha etkili bir performans sergiledi. Öte yandan Eyüpspor 11 maçta yalnızca 3 puan toplayarak 18. sırada bulunuyor; 10 maçta mağlubiyet almış durumda ve toplamda sadece 3 gol atabildi.

Eksik Oyuncular Trabzonspor 9 eksik Chibuike Nwaiwu Benjamin Bouchouari Batista Mendy Arseniy Batagov Ruslan Malinovskyi Okay Yokuşlu Aral Şimşir Tim Jabol-Folcarelli Franculino Eyüpspor ✓ Bilinen eksik yok

Trabzonspor kadrosunda Chibuike Nwaiwu (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Aral Şimşir (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Tim Jabol-Folcarelli (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Franculino (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mohamed Salah Trabzonspor 9 Gol 3 Asist Ernest Muci Trabzonspor 3 Gol 6 Asist Franculino Trabzonspor 4 Gol 2 Asist Paul Onuachu Trabzonspor 2 Gol 1 Asist Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 2 Gol 0 Asist Abdelhamid Sabiri Eyüpspor 0 Gol 1 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci. Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ahmed Abdullahi.

İkili Rekabet 3 Trabzonspor 1 Beraberlik 0 Eyüpspor ikas Eyüpspor 0-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 2-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 1-0 ikas Eyüpspor Trendyol Süper Lig

ikas Eyüpspor 0-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 4, Eyüpspor 0 gol attı.