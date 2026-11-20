Trabzonspor ile Eyüpspor, 22 Kasım 2026 saat 19:00'da Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Trabzonspor, 5 maçlık galibiyet serisiyle yükselişini sürdürüyor. Eyüpspor ise son 5 maçında mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 25 puanla 2. sırada.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 11 maçta 25 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Bu süreçte 26 gol atıp, 8 gol yedi ve hücumda daha etkili bir performans sergiledi. Öte yandan Eyüpspor 11 maçta yalnızca 3 puan toplayarak 18. sırada bulunuyor; 10 maçta mağlubiyet almış durumda ve toplamda sadece 3 gol atabildi.
Trabzonspor kadrosunda Chibuike Nwaiwu (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı), Benjamin Bouchouari (Yok - Statü Gereği), Batista Mendy (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Aral Şimşir (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Tim Jabol-Folcarelli (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Franculino (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Ernest Muci. Eyüpspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ahmed Abdullahi.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 4, Eyüpspor 0 gol attı.
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