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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?

15.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hakemi Halil Umut Meler 15 Nisan Cuma akşamı oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bordo Mavililer, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kırmızı-siyahlılar ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? soru başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı için geri sayım sürüyor. Bordo-Mavililer bu akşamki maçı da alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımlı? Ünlü hakemin hayatı ve biyografisi haberimizde...

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda?

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının hakemi Halil Umut Meler, Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

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Fatih Karagümrük Trabzonspor
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