Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı için heyecan dorukta. Bordo-Mavililer bu maçı da alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Öte yandan karşılaşmanın yayın saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal da her iki takımın taraftarları tarafından araştırılıyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor ile Fatih Karagümrük Medical Park Stadyumu'nda 15 Nisan Cuma (bugün) saat 20:30'da kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.
Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.
18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.
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