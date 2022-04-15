Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı için heyecan dorukta. Bordo-Mavililer bu maçı da alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Öte yandan karşılaşmanın yayın saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal da her iki takımın taraftarları tarafından araştırılıyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük Medical Park Stadyumu'nda 15 Nisan Cuma (bugün) saat 20:30'da kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.



