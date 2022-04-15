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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? Erkan Engin hayatı ve biyografisi!

15.04.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Erkan Engin, 15 Nisan Cuma akşamı oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bordo Mavililer, Süper Lig'in 33. haftasında Medical Park Stadyumu'nda kırmızı-siyahlılar ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? İşte Erkan Engin'in hayatı ve biyografisi...

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? Erkan Engin hayatı ve biyografisi!

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı için geri sayım sürüyor. Bordo-Mavililer bu akşamki maçı da alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Erkan Engin kimdir? Erkan Engin'in hayatı ve biyografisi haberimizde.

TRABZONSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN KİMDİR?

Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Erkan Engin'in Birinci Lig'e çıkış tarihi 06.11.2015'tir.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçında VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.

Yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

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Fatih Karagümrük Trabzonspor
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