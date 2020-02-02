Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evinde 19 yıl sonra bir ilki başardı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Sörloth ve Novak'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza attı.
Karadeniz ekibi, bunun yanında tam 19 yıl sonra da ezeli rakibi karşısında ligde bir ilki yaşadı. Bordo-mavililer, 25 Kasım 2018 ve 1 Şubat 2020'de sahasında sarı-lacivertlileri 2-1'lik skorlarla yenerek evinde iki maç üst üste kazanma başarısı gösterdi.
Trabzonspor, sahasında üst üste sarı-lacivertlilere karşı en son 2001 yılında galibiyetler yaşamıştı. 2000-2001 sezonunda 29 Nisan 2001'de Trabzon'da Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, 2001-2002 sezonunda da 8 Aralık 2001 tarihinde İstanbul ekibini 2-1 ile geçmişti.
Söz konusu dönemin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında üst üste galibiyet elde edemedi. Bu dönemler arasında bordo-mavililer, sarı-lacivertli takıma karşı 2018-2019 sezonuna kadar oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi almıştı.
(İHA)
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