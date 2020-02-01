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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.02.2020 21:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında iki takım adına da tartışmalı penaltı pozisyonları vardı. Önce Trabzonspor, 5. dakikada ceza sahasında Vedat Muriqi'nin topa elle dokunduğu iddiasıyla penaltı bekledi. Ardından 17. dakikada Fenerbahçe, Max Kruse'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında iki takım adına da tartışmalı penaltı pozisyonları vardı.

Öncelikle karşılaşmanın 5. dakikasında Sosa'nın sol kanattan serbest vuruşta yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin ceza alanı içinde topa elle müdahale ettiği itirazlar yapıldı ancak hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.

KRUSE YERDE KALDI

Ardından karşılaşmanın 17. dakikasında Max Kruse ceza alanında Sosa ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Ali Palabıyık'ın "devam" kararı değişmedi.

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Fenerbahçe Trabzonspor penaltı Fenerbahçe-Trabzonspor penaltı Vedat Muriqi max kruse

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