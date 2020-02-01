Trabzonspor-Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında iki takım adına da tartışmalı penaltı pozisyonları vardı.
Öncelikle karşılaşmanın 5. dakikasında Sosa'nın sol kanattan serbest vuruşta yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin ceza alanı içinde topa elle müdahale ettiği itirazlar yapıldı ancak hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.
Ardından karşılaşmanın 17. dakikasında Max Kruse ceza alanında Sosa ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Ali Palabıyık'ın "devam" kararı değişmedi.
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