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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini hakem Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig’in 20. haftasında 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi.

1 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen’in görev yapacağı belirtildi.

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

31 OCAK CUMA:

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 ŞUBAT CUMARTESİ:

14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 ŞUBAT PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray- Kayserispor: Zorbay Küçük

3 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Daha fener Malatya Trabzon maçı için ağlarken,demiştim ki neden ağlıyorsun çirkef fener, başakşehir maçına eyyamci hakemin firatus ferlideyyusu atadin,Trabzon macina da ikinci tetikçi hakemin Beşiktaş fener derbisini fener lehine katlettiği için 7 maç uzaklaştırma alan Ali peluşbiyiki atarsın, alırsın 2 beleş penaltı hakeminle yenersin trabzonu demiştim..!!! Ve tahmin ettiğim gibi maça 'Aliş peluş bıyıklı' atandı..daha doğrusu fenerin Nihat abisi atadı..gereken yap Ali dedi.!!!
direkt ali koç yönetseydi daha adil bi karar olurdu
yetiş ya ali yetiş fenere 3 puan ver ya ali
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