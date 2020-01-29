Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig’in 20. haftasında 31 Ocak Cuma, 1 Şubat Cumartesi, 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi.

1 Şubat Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı duyurulurken, yardımcı hakem olarak da Serkan Olguncan ve Serkan Çimen’in görev yapacağı belirtildi.

Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler şu şekilde:

31 OCAK CUMA:

20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

1 ŞUBAT CUMARTESİ:

14.00 Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

2 ŞUBAT PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray- Kayserispor: Zorbay Küçük

3 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

