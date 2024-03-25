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Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda en çok konuşulan isimdi! Osayi Samuel ilk kez konuştu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.03.2024 16:06
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçının ardından yaşananlarla ilgili olarak, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı" dedi.

Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMI SAVUNMAK ZORUNDAYDIM"

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Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık. Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" şeklinde konuştu.

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