Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda en çok konuşulan isimdi! Osayi Samuel ilk kez konuştu

Bright Osayi-Samuel, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak Nijerya basınına açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMI SAVUNMAK ZORUNDAYDIM"

Takımını savunmak zorunda olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiğini belirten Osayi-Samuel, "Taraftarlar takıma saldırdı, bazılarının üzerinde silah vardı. Takımımı savunmak zorundaydım, nefsi müdafaaydı. Takım arkadaşlarımda kesikler ve morluklar vardı, bazıları gerçekten korkmuştu, bazıları da takımı savunmak için bana katıldı" diye konuştu.

Aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu da belirten tecrübeli futbolcu, "Ligin ilk yarısında rakibimize evimizde mağlup olup ilk ve tek yenilgimizi almıştık. Onlardan bu maçın rövanşını almanın ve kazanmanın bir yolunu bulduk" şeklinde konuştu.





