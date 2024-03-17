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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

17.03.2024 12:17
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Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabonspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Dev maçın VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Maçın VAR hakemi ise Onur Özütoprak oldu.

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FENERBAHÇE, TRABZON'A GELDİ

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, dün saat 18.40'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon’da konaklayacakları otele hareket etti.

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BİLETLER TÜKENDİ

Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon tribünlere taraftar çekmekte zorlanan bordo-mavili kulüp maça iki gün kala biletleri tüketmişti. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmayı 41 bin taraftarın izlemesi bekleniyor. Şampiyonluk sezonun ardından rekor bir taraftar müsabakayı yakından takip edecek.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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